Вот что нужно делать в полнолуние, чтобы привлечь удачу: этот совет понравится всем знакам Зодиака

Полнолуние издавна считается особенным временем, когда в воздухе буквально разливается магическая энергетика.

Любые ритуалы на удачу или везение, совершенные в этот период, сработают в разы эффективнее, чем обычно.

Из глубины веков до наших дней дошли разнообразные способы приманить в свою жизнь процветание, но, по мнению экспертов в области эзотерики, совсем не обязательно запасаться волшебными травами и порошками, читать заклинания и заговоры на удачу. Простые действия, которые с радостью совершает каждый из нас, тоже способны привлечь успех.

Отдых - наше все!

Редкий человек не любит отдохнуть как следует, расслабиться, заняться любимыми делами или просто поваляться на диване в свободное время. Эксперты в области эзотерики принесли хорошие новости для любителей качественного отдыха - в полнолуние это не только приятно, но и полезно для кармы.

Когда спутница Земли оказывается в фазе полнолуния, астрологи советуют снизить нагрузку на организм.

Понятно, что ходить на работу и выполнять поручения руководства все равно необходимо, однако важно не перегружать себя, брать на себя ровно столько, чтобы не трудиться сверх меры.

Отдых и медитация в полнолуние способствует распространению в доме доброжелательной энергетики. Если после возвращения с работы вы посвятите время расслаблению, это положительно скажется на вашем самочувствии и благосостоянии. Спокойствие и уверенность привлекают богиню удачи Фортуну.

Мечтать не вредно, а полезно…

…Особенно в полнолуние. По мнению астрологов, в период полной луны необходимо как можно чаще оставаться наедине со своими мыслями. Самое время неспешно поразмышлять о том, насколько вы удовлетворены своей жизнью и что можно сделать, чтобы улучшить ее в самых разных сферах.

Пока на небе царит полная луна, необходимо мечтать, убеждены эксперты.

По дороге на работу, в обеденный перерыв, перед отходом ко сну стоит уделить немного времени своим грезам и планам. Они могут быть небольшими или грандиозными, главное, чтобы это было именно то, чего вам хочется.

Не лишним будет в полнолуние сделать вишборд, или плакат желаний - коллаж, на котором в виде картинок изображены ваше самые заветные желания. Путешествие на море, собственный дом, свадьба - на плакате можно отразить абсолютно все мечты. Картинки можно нарисовать, распечатать или вырезать из журналов.