Вот что нужно делать в новолуние, чтобы привлечь благополучие: совет звезд понравится не всем

Каждая фаза Луны несет в себе особое, сакральное значение. Новолуние - не исключение. Когда в ежемесячном цикле ночного небесного светила наступает эта фаза, на земле необходимо придерживаться определенных правил поведения. Чтобы не спугнуть удачу и привлечь в свою жизнь еще больше везения, астрологи советуют совершить простое, но эффективное действие. Правда, придется оно по вкусу не всем знакам зодиака. Рассказываем, какой секрет раскрыли специалисты в области эзотерики.

Попросить прощения

Нет на свете человека, который не имел бы за плечами какой-нибудь некрасивой истории, произошедшей по его вине. Поцарапал автомобиль соседа и сделал вид, что виновник - кто-то другой, напортачил на работе и свалил все на коллегу, солгал второй половинке… вариантов может быть великое множество.

Поступая таким образом, человек надеется избежать неминуемого осуждения со стороны окружающих и справедливого, но такого нежеланного наказания. Вот только, по мнению специалистов в сфере эзотерики, мы концентрируемся на внешнем и совершенно забываем о другой стороне проблемы.

А заключается она в том, что все мелкие и крупные прегрешения обязательно сказываются на карме.

Они накапливаются слой за слоем, лишая нас притока свежей позитивной энергетики, а следовательно, и удачи. Вернуть расположение фортуны можно только одним способом - снять этот груз с души.

Если вы причинили кому-то боль, неудобства, нанесли обиду, новолуние - самое время раскаяться в совершенных прегрешениях.

Кармические отработки в этот период особенно эффективные, после них человек чувствует себя обновленным, полным сил и энергии для дальнейших свершений.

Попросив прощения у человека, перед которым виноваты, вы освободите себя от бремени прошлого и привлечете в свою жизнь удачу. Оглянуться не успеете, как снова наступит белая полоса и принесет с собой здоровье вместо апатии и подавленности, счастье вместо уныния, позитив вместо тяжелых дум.

Кроме того, по мнению специалистов, новолуние - прекрасное время для того, чтобы избавиться от пагубных привычек.

Курение, алкогольная зависимость, шопоголизм - какими бы ни были вредные пристрастия, если сделать шаг к новой жизни, без них, в новолуние, результат не заставит себя долго ждать. Это благоприятный период для работы над собой.