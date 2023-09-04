Вот что на самом деле Задорнов думал об американцах: эти слова он сказал, пережив трагедию

Одной из самых известных у сатирика Михаила Задорнова была фраза «Ну, тупые». Чаще всего юморист использовал ее в монологах, высмеивающих жителей Америки. Но одно событие заставило писателя изменить позицию.

Елена Бомбина, вторая жена Михаила Николаевича, написала книгу о жизни покойного супруга, в которой рассказала об отдыхе в Швейцарии в 2006 году. Тогда Задорнов сильно ударился головой во время катания на лыжах. Когда сатирика везли в больницу, он говорил на английском, а по-русски повторял только два слова: «Ну, тупые». Артист не помнил даже своего имени, но свою коронную фразу твердил постоянно.

В какой-то момент писатель спросил близких, кого это он называет тупыми. Узнав, что эти слова сам Михаил Николаевич адресовал американцам, сатирик был сильно удивлен.