Вот что мужчин огненных знаков бесит больше всего: вторым половинкам стоит знать

Конфликты бывают в каждой паре - если их нет, это означает лишь, что обоим все равно друг на друга. Психологи убеждены, что замалчивать проблемы намного хуже, чем ссориться, ведь рано или поздно чаша терпения переполнится, и последствия взрыва эмоций могут оказаться фатальными. А еще необходимо прислушиваться к партнеру и избегать тех слов и поступков, которые могут вызвать резко негативную реакцию. Рассказываем, чего лучше не делать в присутствии мужчин, рожденных под огненными знаками зодиака.

Овен

Парни, рожденные под весенним огненным знаком, вспыхивают, словно стог сена от случайной искры. Поэтому вступать с ними в ссору - заведомо плохая идея. Не стоит лезть к ним под горячую руку, любая мелкая претензия, высказанная не в то время и не в том месте, способна довести представителя знака до белого каления.

Распознать, что Овен находится в плохом расположении духа, проще простого.

Если уроженец огненной стихии разговаривает сквозь зубы, бросает хмурые взгляды, это уже тревожный звоночек. В такие моменты лучше оставить его одного - как только темная туча пройдет, он сам придет с разговорами.

Лев

Кто в доме хозяин? Правильно, Лев. Кто персона номер один в паре? Опять же Лев. Мужчины, рожденные под этим знаком, терпеть не могут, когда кто-то стремится их затмить. Что позволено Юпитеру, не позволено быку - даже если вы приходитесь представителю огненной стихии возлюбленной.

Не стоит перетягивать внимание на себя.

Лев воспримет это посягательство на его авторитет крайне болезненно. Также астрологи не рекомендуют спорить с партнером, принадлежащим к этому знаку, в присутствии посторонних - эго Льва очень страдает от подобный ситуаций, бросающих тень на его репутацию.

Стрелец

Звезды настоятельно рекомендуют - даже не пытайтесь командовать Стрельцом. Мужчины, рожденные под этим знаком - создания крайне вольнолюбивые. Когда их контролируют и уж тем более указывают, что делать, даже самые доброжелательные представители начинают психовать и злиться.

Свобода и простор для действий и мыслей - вот что необходимо предоставить Стрельцу в отношениях.

Уроженцы огненного знака будут очень благодарны избраннице, если она не станет заваливать звонками и смс с вопросами “Где ты?” и “С кем ты?”, тайком проверять переписки в телефоне и электронной почте, изводить беспочвенной ревностью.