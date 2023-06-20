Вот что мешает женщинам Стрельцам выйти замуж: это легко исправить

В предшествующие столетия о том, насколько женщина состоялась как личность, судили исключительно по ее замужеству. Если дама составила блестящую партию, значит, она не промах, а если вышла замуж поздно, да еще и за человека небогатого и без знатной фамилии, плохи ее дела. Сегодня представительницы прекрасного пола могут вступать в брак в любом возрасте, не опасаясь ярлыков “старая дева” и “бесприданница”. Однако когда годы идут, а с замужеством никак не складывается, это повод для беспокойства. Причина может крыться к знаке зодиака. Астрологи рассказали, что становится помехой для семейного счастья в случае женщин-Стрельцов.

Самодостаточность

Представительницы огненного знака ведут активный образ жизни. Сегодня дама-Стрелец в качестве волонтера участвует в какой-нибудь акции, завтра идет на мастер-класс по живописи, послезавтра летит в путешествие… Жизнь бьет ключом!

В таком ритме жизни у женщины, рожденной под этим знаком, нет времени на знакомства и личную жизнь. Да, признаться, уроженка огненного знака и не задумывается об этом. Ей вполне комфортно в одиночестве, есть кто-то рядом - хорошо, нет - ну и ладно.

Самодостаточность женщины-Стрельца часто играет с ней злую шутку.

Это зодиакальная дама не скрывает, что ей вполне неплохо одной, и это отпугивает представителей сильного пола. Они не решаются подойти к такой сильной и независимой.

Между тем представительница знака даже не догадывается, что причина одиночества кроется в ее самодостаточности. Дама-Стрелец хотела бы, чтобы мужчина первым проявил инициативу, сделал шаг навстречу, но тот опасается отказа.

Даже если парню удается заманить уроженку знака на свидание, она не дает ему как следует проявить себя.

Стоит поклоннику повести себя не так, как представляла себе женщина-Стрелец, и у него больше не остается никаких шансов на взаимность.

Астрологи говорят, что если представительница знака хочет рано или поздно выйти замуж, ей необходимо научиться самой проявлять инициативу в отношениях - хотя бы просто улыбнуться приглянувшемуся мужчине.

И он поймет, что Стрелец не против знакомств.

После первого же неудачного свидания не стоит ставить крест на этом конкретном парне и отношениях с ним. Если поклонник не сделал ничего криминального или выходящего за рамки приличия, а просто от волнения перепутал слова “априори” и “аперитив”, стоит дать ему второй шанс.