Вот что мешает счастью Стрельцов: исправить это не составит труда

У каждого человека, помимо очевидных или скрытых достоинств, есть свои недостатки. Некоторые из них не причиняют большого вреда ни своему обладателю, ни окружающим. Другие же доставляют немало хлопот, а иногда приводят к ухудшению или разрыву отношений с близкими людьми. Особенно нелегко приходится представителям огненных знаков, характер у которых не сахар, а также их окружению. Рассказываем, какое качество приносит множество неудобств Стрельцам.

Прямолинейность

Люди, рожденные в период с 23 ноября по 22 декабря, принадлежат к огненной стихии. Как и все другие знаки зодиака, Стрельцы имеют свои плюсы и минусы, причем среди последних есть один, который преобладает над остальными. По словам астрологов, это качество, доставляющее всем немало бед - прямолинейность.

“Что на уме, то и на языке”, - эта фраза в точности описывает Стрельцов.

Представители осенне-зимнего знака не стесняются высказывать свою точку зрения по любым вопросам, даже тем, в которых, по большому счету, не слишком хорошо разбираются. Причем они ничуть не стесняются в выражениях, им все равно, что думают окружающие.

Из-за этой черты уроженцы знака постоянно попадают в неприятные истории. Не все люди готовы столкнуться с острыми на язычок и бесцеремонными Стрельцами, даже близкие люди в ряде ситуаций предпочли бы обойтись без язвительных, пусть и очень метких, комментариев. Своими высказываниями этот знак способен испортить отношения.

Сказать подруге, что новое платье ей совсем не к лицу, можно разными способами.

Кто-то мягко намекнет, что этот цвет и фасон, конечно, класс, но если выбрать другой, будет еще обворожительнее. Другие предпочтут промолчать, чтобы ненароком не вызвать конфликт, а о неудачном наряде пусть расскажет кто-нибудь другой.

Стрельцы не относятся ни к первой, ни ко второй категории. Они прямо скажут подружке, что платье сидит на ней, как на корове седло, а цвет вышел из моды еще пару сезонов наряд. Да, есть риск, что приятельница обидится и не воспримет откровенное высказывание всерьез, но в то же время, кто знает, вдруг информация в такой резкой форме дойдет быстрее?

Из-за своей прямолинейности Стрельцы страдали, страдают и будут страдать.

Другие знаки зодиака могут обижаться, грубить, прекращать с ними общение, но вряд ли это остановит представителей огненной стихии. Они будут резать правду-матку, несмотря ни на что.