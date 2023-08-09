Вот что Киркоров сделал назло Пугачевой в особенный день: будет в бешенстве

Филипп Киркоров старательно ведет свои социальные сети. Артист делится поздравлениями коллег, рассказывает о своей жизни и карьерных достижениях. При этом недавняя публикация шокировала его подписчиков и других артистов.

Дело в том, что Киркоров поделился минутным видео, в котором поздравлял Софию Ротару с днем рождения. Ролик состоял из нарезки совместных выступлений музыкантов, а на фоне играл хит Ротару «Я назову планету именем твоим».

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданную запись. Фанатов удивило, что Киркоров решил поздравить так тепло именно Ротару, ведь она является давней соперницей его бывшей жены Аллы Пугачевой.

«А как на это отреагирует Алла?», «Алле точно не понравится», — комментируют запись подписчики.

Многие также вспомнили, как сухо Киркоров поздравил Примадонну с ее днем рождения. 15 апреля он опубликовал лишь архивное фото и предпочел не оставлять никаких пожеланий.