Вот что известно об особенном любовнике Пьехи: завела с конкретной целью

Личную жизнь Эдиты Пьехи нельзя назвать простой. Певица была замужем трижды, и все три брака закончились разводами. Особенно тяжело исполнительнице пришлось с первым супругом, композитором Александром Броневицким. Пылкая любовь избранника имела обратную сторону.

Муж буквально изводил бедняжку своей ревностью, пытаясь контролировать каждый ее шаг. Однажды Броневицкий срочно вылетел на Каннский кинофестиваль, уверенный, что жена изменяет ему с певцом Муслимом Магомаевым. Так продолжаться больше не могло, и красавица подала на развод.

Пьеха сразу же прыгнула в объятия капитана КГБ. Психолог Любовь Розенберг объясняет столь скорый роман Пьехи тем, что исполнительница искала «переходную фигуру». Так звезда хотела спастись от тяготящих ее отношений и начать жизнь с чистого листа. Об этом рассказала специалист «Экспресс газете».