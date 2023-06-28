Вот что июль 2023 готовит для всех знаков Зодиака: об этом лучше узнать заранее

Середина лета приготовила всем знакам зодиака немало событий и сюрпризов. Некоторые из них будут приятными, другие застигнут врасплох и заставят поменять изначальные планы. Эксперты в области астрологии рассказали, к чему стоит быть готовыми представителям разных созвездий, чтобы июль получился плодотворным и благоприятным.

Июль 2023

Наиболее удачной, по словам астрологов, будет первая неделя июля. Именно на этот период стоит планировать различные ответственные мероприятия и события - свадьбу, переезд, деловую встречу и т.д. Удача будет на стороне всех знаков зодиака, стоит воспользоваться ее благосклонностью на все сто.

Спонтанные, незапланированные поступки, совершенные в первую неделю июля, также будут иметь самые благоприятные последствия. Поэтому, если кому-то из знаков зодиака резко захочется изменить жизненный вектор, например, сделать предложение руки и сердца или сменить работу, все пройдет успешно.

Примерно в десятых числах июля ситуация изменится. Расположение звезд уже не будет таким благоприятным.

Астрологи предупреждают о возможных проблемах во взаимоотношениях с близкими людьми. Ссоры и конфликты могут возникнуть в том числе и на работе, стоит быть аккуратнее.

Середина месяца обещает быть идеальным временем для бизнеса и самосовершенствования. На этот период можно смело планировать проведение деловых переговоров и заключение сделок - звезды будут на вашей стороне. Внедрение каких-либо новинок в производство - тоже удачный ход.

Также самую сердцевину месяца можно оставить для отпуска.

Звезды говорят, что в это время знакам зодиака удастся полностью расслабиться и восстановить свои силы. Независимо от того, какой продолжительности будет отпуск, все вернутся из него посвежевшими и готовыми к новым свершениям.

В конце месяца стоит быть осторожнее в словах и поступках. Есть вероятность неосторожно высказаться в адрес близкого человека или коллеги и получить много неприятностей. Как говорил кот Леопольд:

“Ребята, давайте жить дружно!”

Конфликт, начатый в этот период, рискует затянуться надолго.

В последние дни июля эксперты советуют знакам зодиака провести своего рода оценку всего, что произошло в последнее время, и сделать выводы, постараться исправить допущенные ошибки и промахи, чтобы не нести их с собой в новый месяц.