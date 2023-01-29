Вот что иностранцы настоятельно советуют увидеть в России (это нелегко и даже опасно)

Россия давно привлекает туристов со всего мира. Миллионы иностранцев регулярно приезжают в страну, чтобы изучить ее природу и культуру. Но особенно они советуют другим путешественникам посетить мавзолей с телом Владимира Ленина.

Как признаются туристы, от посещения мавзолея они получили ни с чем не сравнимый опыт. Дело в том, что он является старейшим подобным монументом в мире, и некоторые считают его главной достопримечательностью как Москвы, так и России в целом. Внутри многие отметили гнетущую атмосферу, а другие сравнили мавзолей с мрачным музеем восковых фигур.

При этом путешественники не скрывают: поход к Ленину может быть весьма сложным и даже опасным. Дело в том, что из-за ограниченных часов работы на входе собираются огромные очереди, а ступени, выполненные из черного мрамора, могут быть весьма скользкими.