Вот что Гайдай проделал со стульями из «12 стульев» после окончания съемок

Картина Леонида Гайдая «12 стульев» не только является одной из наиболее любимой россиянами, но и неизменно входит в списки самых лучших советских комедий. Несмотря на то, что сюжет фильма зрители знают уже наизусть, новые интересные факты о работе над картиной и съемочной группе всегда представляют большой интерес.

Мало кто знает, что Гайдай мечтал видеть в кадре только стулья знаменитого мебельщика Генриха Гамбса, но оригинальные предметы интерьера найти оказалось очень непросто. В итоге необходимые экземпляры нашлись у одной женщины в Москве, но она отказалась продать их для фильма. Тогда Гайдай договорился с ней и сделал с помощью мебельщиков точные копии стульев Гамбса. Хозяйка оригинальной мебели позволила сделать снимки, чтобы детально воссоздать стулья. Гайдай так прикипел к этой мебели, что после окончания съемок картины выкупил те стулья, что уцелели, себе домой.