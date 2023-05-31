Вот что есть у земных знаков Зодиака, чему огненные всегда завидуют: им это не доступно

Представители земной стихии всегда занимали особое место в зодиакальном круге. Телец, Дева и Козерог порой как будто бы теряются на фоне остальных знаков, более ярких, шумных и вычурных. Кто-то наверняка назовет их слишком консервативными и правильными, однако тем же уроженцам огненной стихии есть чему поучиться у “земных” соседей по гороскопу и чему позавидовать. Рассказываем, какая отличительная черта восхищает всех в Тельце, Деве и Козероге (но признается в этом далеко не каждый).

Умение контролировать свои эмоции

Каждый день представители разных знаков испытывают стресс - по дороге на работу, в офисе, в общественном транспорте… Устав от суеты вокруг и множества других раздражающих факторов, порой мы может испытывать сильные негативные эмоции. Вопрос лишь в том, выпустим ли их наружу или обуздаем.

У людей, рожденных под огненными знаками зодиака, ответ на этот вопрос уже готов.

Они не могут держать себя в руках, гнев закипает в них так же быстро, как вода в кастрюльке, и вот уже рвется наружу. Находиться рядом с Овном, Львом или Стрельцом в такие минуты опасно для здоровья, как физического, так и ментального.

Огненные знаки очень часто и сами страдают от собственной несдержанности, но поделать с ней ничего не могут. Им попросту не дано такое качество, как самообладание. А вот уроженцы земной стихии наделены им сполна. В отличие от своих соседей по гороскопу, они с легкостью управляют своими эмоциями.

Шутка о постижении дзена в случае с Тельцом, Девой и Козерогом - вовсе не шутка.

Представители этих знаков исповедуют принцип “спокойствие, только спокойствие” и не изменяют ему ни при каких обстоятельствах. Порой кажется, что даже если наступит апокалипсис, как в голливудских фильмах, земные знаки не поддадутся панике.

В конфликтных ситуациях уроженцы этих знаков придерживаются тактики, которую многим следовало бы взять на вооружение. Они прерывают собеседника и предлагают продолжить диалог ровно через двадцать четыре часа.

Если гнев оппонента не утихнет за это время, если он действительно обоснован, значит, повод для серьезного разговора есть.

Огненным знакам в общении в земными не хватает “перчинки”, они постоянно жалуются, что с Тельцом, Девой и Козерогом даже поссориться невозможно. Но втайне завидуют представителям стихии земли, ведь хотели бы быть такими же уравновешенными, как они.