Вот что есть у водных знаков Зодиака, чему воздушные всегда завидуют

Каждый знак, от Овна до Рыб, наделен набором качеств, которые делают его единственным и неповторимым в зодиакальной плеяде. Некоторые из этих черт не вызывают восторга у окружающих, а другим они готовы позавидовать и украдкой вздохнуть: “Ах, почему же мне не довелось родиться под счастливой звездой?” Рассказываем, какими чертами характера хотели бы обладать представители воздушных знаков, но звезды наделили ими Рака, Скорпиона и Рыбок.

Рак

О чувствительности и сентиментальности Рака ходят настоящие легенды. При этом представителей водной стихии мало кто видит в растрепанных чувствах, в слезах и истерике. Скорее уж, наоборот, они всегда собраны, сдержанны и готовы подставить дружеское плечо остальным знакам зодиака. В этом и кроется их суперспособность.

Люди, рожденные под знаком Рака, умеют хорошо скрывать свои истинные чувства, держать лицо в любой ситуации.

Воздушные знаки не могут похвастаться таким же качеством. У тех же Близнецов всегда по глазам прочесть можно все, что они думают о происходящем. Да и молчать они точно не станут - тут же выложат, что у них на уме.

Скорпион

Независимости Скорпионов можно только позавидовать. Если представители водного знака услышат о себе что-то нелицеприятное, то даже бровью не поведут. Их не волнует чье-либо мнение - по той простой причине, что у них есть свое собственное, и менять его из-за чьих-то слов они не собираются. А то не слишком ли велика будет честь?

Такому качеству Скорпиона могли бы позавидовать Весы.

Этот воздушный знак всегда сомневается в себе и болезненно воспринимает критику в свой адрес. Поэтому на хладнокровных уроженцев водной стихии смотрит с восхищением и легкой завистью - хотел бы он научиться так же реагировать на неприятные реплики и косые взгляды.

Рыбы

Легкость, с которой относятся к проблемам Рыбы, не может не восхищать. Представители весеннего водного знака смотрят на житейские неурядицы философски, мол, не повезло в этот раз - обязательно повезет в следующий. Они не станут тратить свое время на слезы и причитания, а просто перелистнут страницу.

Водолею хотелось бы походить на Рыб, поскольку он как раз таки болезненно реагируют на малейшие неудачи.

Виду он, конечно же, не покажет, но в глубине души будет переживать и корить себя на чем свет стоит. Ему бы очень пригодилось такое отношение к проблемам, как у водного знака.