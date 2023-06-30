Вот что есть у водных знаков Зодиака, чему воздушные всегда завидуют
Астрологи перечислили уникальные качества Рака, Скорпиона и Рыб.
Каждый знак, от Овна до Рыб, наделен набором качеств, которые делают его единственным и неповторимым в зодиакальной плеяде. Некоторые из этих черт не вызывают восторга у окружающих, а другим они готовы позавидовать и украдкой вздохнуть: “Ах, почему же мне не довелось родиться под счастливой звездой?” Рассказываем, какими чертами характера хотели бы обладать представители воздушных знаков, но звезды наделили ими Рака, Скорпиона и Рыбок.
Рак
О чувствительности и сентиментальности Рака ходят настоящие легенды. При этом представителей водной стихии мало кто видит в растрепанных чувствах, в слезах и истерике. Скорее уж, наоборот, они всегда собраны, сдержанны и готовы подставить дружеское плечо остальным знакам зодиака. В этом и кроется их суперспособность.
Люди, рожденные под знаком Рака, умеют хорошо скрывать свои истинные чувства, держать лицо в любой ситуации.
Воздушные знаки не могут похвастаться таким же качеством. У тех же Близнецов всегда по глазам прочесть можно все, что они думают о происходящем. Да и молчать они точно не станут - тут же выложат, что у них на уме.
Скорпион
Независимости Скорпионов можно только позавидовать. Если представители водного знака услышат о себе что-то нелицеприятное, то даже бровью не поведут. Их не волнует чье-либо мнение - по той простой причине, что у них есть свое собственное, и менять его из-за чьих-то слов они не собираются. А то не слишком ли велика будет честь?
Такому качеству Скорпиона могли бы позавидовать Весы.
Этот воздушный знак всегда сомневается в себе и болезненно воспринимает критику в свой адрес. Поэтому на хладнокровных уроженцев водной стихии смотрит с восхищением и легкой завистью - хотел бы он научиться так же реагировать на неприятные реплики и косые взгляды.
Рыбы
Легкость, с которой относятся к проблемам Рыбы, не может не восхищать. Представители весеннего водного знака смотрят на житейские неурядицы философски, мол, не повезло в этот раз - обязательно повезет в следующий. Они не станут тратить свое время на слезы и причитания, а просто перелистнут страницу.
Водолею хотелось бы походить на Рыб, поскольку он как раз таки болезненно реагируют на малейшие неудачи.
Виду он, конечно же, не покажет, но в глубине души будет переживать и корить себя на чем свет стоит. Ему бы очень пригодилось такое отношение к проблемам, как у водного знака.