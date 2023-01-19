Вот что ела женщина, дожившая до 118 лет: ее рацион вас искренне изумит

Люсиль Рандон была признана старейшим жителем планеты: француженка умерла в 118 лет и 340 дней. Исследователи гадали, что же позволяло женщине поддерживать свое здоровье на протяжении столь долгого времени, и, как оказалось, один из секретов кроется в ее питании.

Дело в том, что Люсиль старалась не отказывать себе во вкусной и любимой пище. Она не злоупотребляла перееданием, но никогда не сидела на диетах, позволяя себе деликатесы. Например, она каждый день в течение 118 лет выпивала по бокалу вина и очень любила шоколад.

Как отмечали близкие долгожительницы, такое отношение к еде поддерживало ее. Люсиль была счастлива, а любимые лакомства давали ей силы вставать по утрам и наслаждаться жизнью.