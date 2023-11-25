Вот что ела Елизавета II в новогоднюю ночь: на ее столе не было ни одного изысканного блюда

Королевская семья куда ближе к простым людям, чем кажется.

Рождественские каникулы для Елизаветы II всегда были особыми, и она предпочитала проводить их в Сандрингемском дворце в Норфолке. Здесь она могла наслаждаться простыми и знакомыми блюдами в окружении своих близких, в теплой и уютной обстановке.

Рождественский стол, по словам шеф-повара Дарена МакГрейди, не является роскошным и изысканным. Вместо этого королевская семья предпочитает простую и знакомую еду во время праздника.

В своем интервью МакГрейди рассказал, что на Рождество члены королевской семьи наслаждаются банальными блюдами, такими как индейка с запеченным картофелем или пюре, жареные каштаны, брюссельская капуста, а в качестве десерта подается пудинг. Нет места на этом столе для экстравагантных блюд вроде фуа-гра с трюфелями.

МакГрейди также поделился деталями о том, как проходят приемы пищи за королевским столом. Он отметил, что порядки при сервировке совершенно викторианские, без каких-либо высоких стульчиков или детского визга. Дети королевской семьи не садятся за общий стол, а, наоборот, изолируются в отдельном помещении.