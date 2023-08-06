Вот что Девы предпочитают отношениям: ответ удивит любого

Личная жизнь, любовь и отношения с противоположным полом, безусловно, играют важную роль. Однако белый свет не сошелся на них клином. Помимо всего этого, в жизни существует много увлекательных и ценных вещей. Астрологи рассказали, чему отдают приоритет Девы - для них это во сто крат важнее самого головокружительного и страстного романа.

Дева

Любовь и романтика - далеко не самое важное в жизни Девы. Представители земного знака в целом довольно прохладно ведут себя во взаимоотношениях с противоположным полом, за что на них постоянно обижаются. Что поделать - Дева не ставит партнера во главу угла, стоит смириться с этим.

Люди, рожденные под этим созвездием, понимают, что отношений, как в книгах или в кино, в жизни не бывает. Вместо того чтобы наслаждаться идиллией и гармонией, придется тратить время и нервы на притирку, стычки и конфликты. Еще и неизвестно, чем это все закончится - свадьбой или расставанием.

Отношениям со всеми их составляющими Девы предпочитают путешествия.

Земной знак обожает открывать для себя что-то новое, в том числе неизведанные уголки земного шара. Он, конечно, не срывается в поездку так же легко, как Стрелец, но с удовольствием планирует все заранее.

Прежде чем отправиться куда-либо, Дева дотошно обойдет все сайты, блоги и форумы, посвященные путешествиям в заинтересовавшую их местность. Представителям земного знака важно знать все до мельчайших подробностей, чтобы не попасть впросак в незнакомых реалиях.

Из каждого путешествия Дева привозит с собой целую кучу фотографий.

А после, долгими вечерами, будет перебирать их и вспоминать, в каких обстоятельствах они были сделаны. Кроме того, Дева часто собирает какие-нибудь предметы и привозит из поездок экземпляры для своей коллекции.

Отношения с противоположным полом не так интересны Деве, как путешествия. Этот знак любит действовать согласно тщательно продуманному плану, ему удается организовать поездки в соответствии со всеми своими пожеланиями. В то время как любовь - это те еще американские горки.

Единственный человек, с которым Дева будет по-настоящему счастлива - тот, кто разделит ее страсть к путешествиям.

И, конечно же, не станет тратить время на пустые перебранки. Совместная жизнь с домоседом, люто ненавидящим поездки и самолеты, вряд ли придется представителю знака по душе.