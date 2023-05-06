Вот что больше всего бесит водные знаки Зодиака: не делайте этого при них

Бескрайнее море может быть спокойным и безмятежным, но когда начинается шторм, волны и ветер бушуют и не знают пощады. Так же и представители водной стихии способны тихо-мирно беседовать с вами, а потом внезапно выйти из себя и устроить для собеседника персональный апокалипсис. В чем его причина? Скорее всего, вы сами не заметили как совершили действие, от которого Рак, Скорпион и Рыбы теряют равновесие. Рассказываем, чего категорически нельзя делать в присутствии водных знаков.

Совать свой нос в их тайны

Представители водной стихии сами не охотники до чужих секретов и терпеть не могут, когда пытаются выведать их собственные. Если во время приятного общения собеседник внезапно решит сменить вектор и перейти к обсуждению более личных тем, Рак, Скорпион и Рыбы, скорее всего, мягко откажутся. А если человек проявит настойчивость, могут всерьез разозлиться.

Взаимоотношения с близкими людьми, финансовое положение, секреты прошлого - на все эти темы в общении с водными знаками наложено табу.

Возможно, получше узнав собеседника, они доверятся ему и сами поделятся глубоко личным, но пока этого не произошло, лучше не тянуть информацию насильно, иначе можно и огрести.

Давать непрошенные советы

“Я бы на твоем месте…” - во время разговора с Раком, Скорпионом и Рыбами лучше позабыть о таком начале фразы и о ее продолжении.

Если представитель водной стихии не обратился к вам напрямую за советами, лучше держать их при себе. Даже если очень хочется прочитать этим знакам целую нотацию.

От непрошенных советов представители водной стихии приходят в ярость. Им начинает казаться, что человек принимает их за неразумных детей, которых нужно учить уму-разуму. Если не хотите испортить отношения с Раком, Скорпионом и Рыбами, помните - не навязывайте им свое мнение.

Не трогайте без спроса их вещи

Люди, рожденные под водными знаками, очень ревностно охраняют свое личное пространство. Это их норка, пещерка, пристанище, в котором они укрываются от невзгод. Малейшие попытки вмешаться и что-то изменить в их убежище будут жестко пресекаться на корню. Без обид!

Поверьте, в жизни представителей водной стихии было немало случаев, когда кто-то вторгался в их личное пространство и что-нибудь в нем портил.

С тех пор Рыбы, Рак и Скорпион тщательно оберегают его от посягательств. Не стоит испытывать терпение милых водных созданий - оно у них не железное.