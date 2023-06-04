Вот, что бесит Тельца в других знаках Зодиака, но он редко об этом говорит

Спокойные, неторопливые, флегматичные. Именно такими соседи по гороскопу знают представителей земной стихии - Тельцов. Кажется, что ничто не способно вывести их из равновесия, тем более взбесить. На самом же деле уроженцы этого знака просто умело скрывают свои чувства от окружающих, а в глубине души способны кипеть от раздражения не меньше, чем Овен или любой другой вспыльчивый знак. Рассказываем, чего лучше не делать в присутствии Тельца - ушат ненависти он на вас, конечно же, не выльет, но уважение его вы потеряете бесповоротно.

Нерешительность

Подопечные Венеры - люди не скандальные. Еще бы, ведь им покровительствует планета, названная в честь античной богини любви красоты.

Быть может, как раз поэтому Тельцы стремятся транслировать в мир в первую очередь приятные, а не негативные эмоции.

Но в то же время представители земного знака - такие же живые люди, как все остальные, время от времени они точно так же испытывают недовольство и раздражение. Другое дело, что Тельцы предпочитают не демонстрировать их окружающим, а прячут в себе и не выносят наружу.

Больше всего на свете Тельцов раздражает чья-то нерешительность.

Этот знак и сам производит на окружающих впечатление мягкого и робкого, но на самом деле он - кремень. Поэтому его представители не переваривают, когда кто-то принимается мямлить и переминаться с ноги на ногу.

Что-то произошло? Так и скажи! Это правило следует взять на вооружение не только друзьям и близким Тельца, но и его подчиненным. Не нужно делать вид, что ничего не случилось - проницательный уроженец знака все равно заметит, или, того хуже, врать - такое не прощается.

А потому, если вы про что-то забыли, опоздали, не сделали, не стоит сочинять небылицы про пожар во флигеле или подвиг во льдах, как в рассказе про Дениску Кораблева и его приятеля Мишку.

Скажите Тельцу честно о своих промахах и сомнениях, но оценит честность и поможет.

Кроме того, большое раздражение у представителей земной стихии вызывают безынициативные, ленивые люди. Телец хоть и мягкий с виду, однако пашет так, что мало никому не покажется, и презирает тех, кто предпочитает валяться на диване и ныть о том, как плохо ему живется.

Вывести Тельца из себя нужно постараться, даже когда его что-то ужасно бесит, он постарается не показывать этого. Он предпочитает сохранять спокойствие, даже когда все внутри так и кипит от эмоций. Выплескивает их Телец только наедине с собой, но уж никак не на людях.