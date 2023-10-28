Вот чьими голосами говорит Сид из «Ледникового периода»: один скандалист, второй умник

«Ледниковый период» является одним из ярчайших анимационных фильмов 2000-х. Приключения мамонта Мэнни и ленивца Сида полюбили миллионы детей. Последнего в российском дубляже озвучил виджей MTV Антон Комолов. Для артиста это был первый подобный опыт.

В YouTube-шоу Дмитрия Череватенко ведущий разоткровенничался о тех временах и рассказал, что ориентировался на работу американского комика Джона Легуизамо, который озвучил Сида для англоязычных зрителей. Однако персонажа нужно было адаптировать для отечественных зрителей, поэтому Комолову пришла в голову гениальная идея.

Актер решил сочетать несочетаемое: соединить манеру строгого Бориса Бурды из «Что? Где? Когда?» и эксцентричного Стаса Садальского. Смесь вышла гремучая, однако именно это нестандартное сочетание сделало героя таким необычным и узнаваемым.