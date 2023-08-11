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Вот чем Сагаловой насолили остальные Букины, от которых она уже давно отреклась

11 августа 2023 19:30
Вот чем Сагаловой насолили остальные Букины, от которых она уже давно отреклась

Актриса раскрыла происходившее на площадке.

Ситком «Счастливы вместе» стал самым успешным проектом на канале ТНТ в этом жанре. За жизнью семьи Букиных следили миллионы телезрителей.

Каждый из исполнителей главных ролей получил огромную популярность и стал звездой. На фоне коллег отличилась лишь исполнительница роли Светки — Дарья Сагалова.

Привлекательная блондинка появлялась на экране в облегающих мини-нарядах, поэтому тут же получила звание секс-символа. Однако после окончания съемок сериала «Счастливы вместе» Сагалова предпочла спокойную семейную жизнь и открыла собственную танцевальную студию.

Отреклась от Букиных актриса не просто так. По ее словам, близкие отношения с коллегами у нее не сложились — виной всему накопившаяся усталость за годы совместной работы.

«В реальной жизни семьей мы не стали. И, наверное, мне даже жаль», — призналась актриса.

Однако новость о возвращении Букиных на экраны Сагалова восприняла с радостью и даже согласилась повторить свою роль. Теперь она надеется, что на этот раз не потеряет общение с коллегами после съемок.

Фото: Кадры из сериала «Счастливые вместе» 2006–2013
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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