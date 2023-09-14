Вот чем питались наложницы, чтобы оставаться красивыми до пенсии: рацион неожиданный

Есть и не толстеть умела не только Хюррем.

По турецким сериалам мы знаем, что в гареме султана наложницами были настоящие красавицы. Удивительно, но девушек для поддержания фигуры вовсе не морили голодом. Напротив, они ели семь раз в день: только завтраков было предусмотрено целых три.

Первым приемом пищи для одалисок был стакан айрана. Этот напиток готовят до сих пор, смешивая йогурт с водой. После этого был основной прием пищи, а чуть позже — настоящий турецкий кофе. Но самым главным считался второй завтрак.

Наложницам султана нужно было много сил, поэтому они ели немало мяса. В их меню присутствовали вареная телятина, курица, печенка по-турецки. Также в гареме подавали берек — жареные пирожки, несколько видов салата и другие блюда, как легкие, так и весьма калорийные.

Если какая-то из красавиц прибавляла в весе, на неделю мясные блюда в ее рационе заменяли яйцами. Это позволяло сохранить идеальные формы и получить достаточно сил, чтобы провести бессонную ночь с правителем.