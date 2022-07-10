Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вот чем Кабаевой пришлось заплатить за успех: Винер не стала молчать

Вот чем Кабаевой пришлось заплатить за успех: Винер не стала молчать

10 июля 2022 15:04
Вот чем Кабаевой пришлось заплатить за успех: Винер не стала молчать

Цена успеха и славы Алины Кабаевой была высока.

Мировая и олимпийская чемпионка в художественной гимнастике Алина Кабаева всю свою спортивную карьеру посвятила усиленным тренировкам и диетам. Если большинство гимнасток могли расслабиться после соревнований, то Кабаевой пришлось не сладко — тренер Ирина Винер строго следила, чтобы девушка не поправилась.

До того как стать «второй матерью» Алине, Винер пришлось много вложить в нее как в спортсменку. Поначалу Кабаева всех покоряла своей улыбкой и харизмой, однако для звания чемпионки этого оказалось мало. Винер буквально морила Кабаеву голодом и могла выгнать ту с тренировок, если Алина поправлялась хотя бы на 200 грамм, — рассказывают Woman.Ru.

В американском сериале высмеяли русских бабушек: «Нисколечко не стыдно»

«Алина Кабаева только смотрела на еду — и уже прибавляла килограмм. Бог всегда все уравновешивает. Алина была просто обсыпана золотом и бриллиантами: красота, характер, талант. И расплачивалась тем, что всегда вела полуголодное существование», — говорила в интервью тренер спортсменки.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Related video