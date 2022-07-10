Вот чем Кабаевой пришлось заплатить за успех: Винер не стала молчать

Мировая и олимпийская чемпионка в художественной гимнастике Алина Кабаева всю свою спортивную карьеру посвятила усиленным тренировкам и диетам. Если большинство гимнасток могли расслабиться после соревнований, то Кабаевой пришлось не сладко — тренер Ирина Винер строго следила, чтобы девушка не поправилась.

До того как стать «второй матерью» Алине, Винер пришлось много вложить в нее как в спортсменку. Поначалу Кабаева всех покоряла своей улыбкой и харизмой, однако для звания чемпионки этого оказалось мало. Винер буквально морила Кабаеву голодом и могла выгнать ту с тренировок, если Алина поправлялась хотя бы на 200 грамм, — рассказывают Woman.Ru .

В американском сериале высмеяли русских бабушек: «Нисколечко не стыдно»

«Алина Кабаева только смотрела на еду — и уже прибавляла килограмм. Бог всегда все уравновешивает. Алина была просто обсыпана золотом и бриллиантами: красота, характер, талант. И расплачивалась тем, что всегда вела полуголодное существование», — говорила в интервью тренер спортсменки.