Вот чего в отношениях не хватает Тельцам, Девам и Козерогам

Умение прислушиваться к желаниям и потребностям партнера - важная составляющая долгосрочных отношений. Если игнорировать мнение второй половинки, даже самые сильные чувства вскоре остынут. Безусловно, лучший способ узнать, чего не хватает любимому человеку - расспросить его об этом лично. Но можно также заглянуть в его гороскоп. Астрологи рассказали, как не испортить отношения с людьми, рожденными под земными знаками и в чем они сильнее всего нуждаются.

Телец

Представители весеннего земного знака больше всего ценят в партнере мягкость и отзывчивость. Разговоры на повышенных тонах, резкие высказывания, хлопанье дверьми и прочие итальянские страсти, напротив, отпугнут Тельцов раз и навсегда.

А вот умение мирно решать проблемы и договариваться без агрессии они, безусловно, оценят.

Несмотря на то, что внешне этот знак производит впечатление храброго рыцаря, закованного в стальную броню, на самом деле он довольно ранимый и нежный. Телец точно не сможет находиться рядом с человеком, который регулярно причиняет ему боль и не ценит заботу, которой этот знак окружают самых близких и любимых.

Дева

Если партнер не обладает таким качеством, как доброта, то он не задержится надолго в жизни Девы. Для представителей осеннего земного знака важно, чтобы вторая половинка не была бездушной и бессердечной. Дело не только в том, что такой человек способен обидеть саму Деву - чтобы понять, по пути ли им, ей достаточно посмотреть на то, как партнер обращается с окружающими.

Доброта к тем, кто слаб, несчастен и обездолен - и неважно, идет ли речь о людях или животных - определенно растопит сердце Девы.

Представители этого знака сами готовы всегда прийти на помощь, и видеть рядом с собой человека, разделяющего их стремление, для них настоящая радость.

Козерог

Сильнее всего в отношениях Козерог нуждается в поддержке. Это на глазах у окружающих он тщательно скрывает свои эмоции, прячется под маской сильного и независимого, а в глубине души жаждет принятия и участия.

В копилке у представителей зимнего земного знака полным-полно наград, но если ему не с кем разделить радость победы, то все кажется напрасным.

Любить человека, для которого работа и достижения Козерога не имеют никакой ценности, он никогда не сможет. Если поймет, что тот, кто рядом с ним, не поддерживает его начинаний, начнет страдать и мучиться. Рано или поздно это все равно приведет к расставанию.