Вот чего в отношениях не хватает огненным знакам Зодиака: вторым половинкам стоит знать

Астрологи рассказали, без чего не могут обойтись в любви Овен, Лев и Стрелец.

В романтических отношениях важно быть чутким и откровенным, внимательно прислушиваться к желаниям и потребностям второй половинки. Если одна из сторон старается угодить во всем, а вторая лишь благосклонно принимает подношения, рано или поздно этот дисбаланс приведет к расставанию. О том, без чего в отношениях не может прожить человек, лучше всего узнать, конечно же, у него самого. В случаях, когда по каким-то причинам это невозможно, астрологи советуют обратиться к знаку зодиака избранника - он поведает все без утайки. Рассказываем, чего не хватает в любви представителям огненной стихии.

Овен

Все, кому доводилось общаться с представителями огненной стихии, знают, как они падки на все новое и интересное. Овны терпеть не могут рутину и однообразие во всем, в том числе в романтических отношениях. Поэтому им как воздух нужны спонтанность, легкость и сюрпризы от второй половинки.

Если после завершения конфетно-букетного периода из отношений исчезает элемент неожиданности, Овен начинает томиться и скучать.

Он, конечно, и сам будет стараться привнести что-то новенькое, но если партнер не поддержит его начинания - быстро сделает выводы и исчезнет на горизонте.

Лев

Руки прочь от короля зодиака! Люди, рожденные под знаком Льва, как ничто другое ценят в жизни независимость. Этот знак не станет изменять себе ни при каких условиях и не простит, если на него будут давить и пытаться переделать под себя. Так что всем, кто не принимает Льва таким, как он есть, лучше пройти мимо.

А вот в паре с человеком, который уважает свободу и личные границы, уроженец этого знака будет по-настоящему счастлив.

Не стоит требовать от Льва всегда сидеть рядом с вами на привязи. Того, кто любит и ценит, он и сам не захочет покидать, не даст ни малейшего повода для сомнений и ревности.

Стрелец

Сложно найти более открытый знак зодиака, чем Стрелец. Он живет так, как ему нравится, если грустно и больно - плачет, весело - смеется, словно ребенок. В романтических отношениях представитель огненной стихии также превыше всего ценит искренность, умение быть собой и отсутствие комплексов.

Впрочем, Стрелец вполне способен начать встречаться с человеком, который не блещет уверенностью в себе.

Но если партнер прислушается к советам и будет работать над собой, представитель знака с радостью станет его поддерживать. Он станет другом, коучем, психологом в одном лице.