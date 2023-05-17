Вот чего стоит бояться россиянам сегодня: ответ дали в далеком прошлом

Современные россияне уже не так массово верят в приметы, как их предки. Однако некоторые суеверия времен Древней Руси могут быть полезными и сегодня.

В ту стародавнюю эпоху люди серьезно относились к посуде и придавали ей сакральный смысл. Особым почетом пользовались кружки. Так, на Руси не отказывали путникам, просящим испить живительной влаги. Однако после этого стакан омывали святой водой, чтобы избавиться от чужеродной энергии гостя.

Вообще пить из чужой кружки было не принято. Считалось, что человек, который отдавал свою чашку другому, «делился» с ним своей судьбой, проблемами и болезнями. Когда гость специально брал кружку хозяина, то это означало, что он завидует ему. Выпивая воду из чужой чашки, он словно «заряжался» успехом ее владельца. И вместе с тем такой гость символически опустошал дом хозяина.

Сегодня эта примета вызовет у многих россиян улыбку. Но если отбросить всю мистику, то подход покажется разумным. Сегодня бушуют самые разные болезни, которые легко передаются через подобные действия. Возможно, непросвещенные предки чувствовали опасность на интуитивном уровне и обернули свои страхи в суеверие.