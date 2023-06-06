Вот чего нельзя говорить на первом свидании с Овном, чтобы он пригласил на второе

Никогда не поднимайте этот вопрос в общении с огненным знаком, если не хотите испортить отношения.

Первое свидание с новым знакомым - это всегда волнение, причем, к сожалению, не только приятное. Сердце надеется, что встреча пройдет по плану, вы насладитесь обществом друг друга и непременно захотите увидеться еще и еще. А вот разум подсказывает, что в любой момент что-то может пойти не так, например, вы невзначай поднимите какую-нибудь неловкую или неприятную для собеседника тему. Избежать конфузов на первом свидании поможет знание знака зодиака собеседника - рассказываем, о чем категорически нельзя говорить с Овном.

Не намекайте на его финансовую несостоятельность

Овен - первый знак в зодиакальном круге, лидер по призванию и по натуре. Для представителей огненной стихии очень важно, чтобы он оставался таким не только в собственных фантазиях, но и в реальности - в глазах окружающих, и особенно девушек.

На первом свидании уроженец этого знака хочет произвести на свою спутницу особенное впечатление.

Ухаживает Овен всегда красиво, он умеет сделать запоминающийся комплимент, предугадать, чего хочет собеседница и преподнести ей желаемое и т.д.

Девушки легко попадают под чары мужчины-Овна, но иногда стесняются показать это, чтобы не поставить себя в уязвимое положение, или просто излишне скромничают. В таких ситуациях от неловкости они могут сказать или сделать что-нибудь не то.

Например, в ответ на слова Овна о том, что он заплатит за обоих, начать отказываться.

Безусловно, бывает и так, что девушка придерживается современных взглядов на взаимоотношения полов и хочет равенства. Но почему бы не позволить поухаживать за собой?

Тем более что представитель огненной стихии может всерьез обидеться, услышав такой протест. Мужчина-Овен - очень гордый, поэтому в словах девушки о том, что она в силах заплатить за себя самостоятельно, способен усмотреть намек на его финансовую несостоятельность.

А еще Овен очень настойчивый, поверьте, он найдет способ убедить свою спутницу, что заплатить за ужин (или обед, или ланч - нужное подчеркнуть) - его святая обязанность и мечта всей жизни.

Но в глубине души у него засядет обида, которую он не сможет простить.

Поэтому астрологи не рекомендуют девушкам поднимать на первом свидании щепетильный финансовый вопрос - это может оттолкнуть даже весьма заинтересованного в дальнейшем знакомстве Овна. Этот знак любит быть щедрым, ему будет приятно заплатить за двоих.