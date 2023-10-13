Вот чего нельзя делать в новолуние всем знакам Зодиака: хорошего не принесет

Луна, как единственный спутник Земли, всегда привлекала к себе внимание человека. Ночное светило оказывает большое влияние на жизнь человека, его физическое самочувствие и эмоциональное состояние. Каждый месяц Луна проходит четыре фазы, каждая из которых по-своему воздействует на наш организм и ментальное состояние. Рассказываем, чего лучше не делать в период новолуния, чтобы избежать проблем.

Период, когда Луна располагается ровно между Землей и Солнцем, называется новолунием.

С давних пор это время считалось особенным, поскольку именно оно задавало тон всему последующему лунному месяцу. С новолунием связано множество народных примет, поверий, а также наблюдений.

Например, замечено, что в период новолуния особо чувствительные люди могут испытывать сильное волнение, их эмоциональный фон может меняться по нескольку раз на день. Эксперты не советуют поддаваться сильным негативным чувствам - о последствиях импульсивных решений можно сильно пожалеть.

Астрологи говорят, что в период новолуния лучше воздержаться от некоторых занятий - они не принесут никакой пользы, лишь накликают беду. В частности, считается, что в этот временной отрезок не стоит думать о прошлом. Особенно это касается неприятных и болезненных воспоминаний.

Почему не стоит уделять время прошлому в период новолуния?

По мнению экспертов, эта фаза предназначена для того, чтобы думать о будущем, планировать его и действовать, то есть двигаться вперед. Мысли о том, что уже прошло, тянут человека назад.

Вред могут нанести даже хорошие и добрые воспоминания о приятных событиях. Фокусируясь на том, что осталось позади, человек рискует упустить счастливые возможности, которые ожидают его в настоящем. Безусловно, сладкая ностальгия доставляет удовольствие, но в новолуние стоит сконцентрироваться на будущем.

Период новой Луны - самое благоприятное время для того, чтобы строить планы и воплощать их в жизнь.

Если вы давно мечтали реализовать какой-то проект, то лучше заняться им в новолуние. Шансы, что идея окажется успешной и эффективной, возрастут в разы.

Новолуние - это период, когда закладывается фундамент на будущее. Поэтому необходимо сосредоточить свое внимание на нем, а не на “делах давно минувших дней”. В конце концов, прошлое уже невозможно исправить, переиграть события по-другому, а вот грядущее - целиком и полностью в наших руках.