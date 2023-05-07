Вот чего нельзя делать на свидании с Тельцом: иначе на взаимность можно не рассчитывать

Конфетно-букетный период наполнен не только светлой романтикой, но и бесконечными тревогами и опасениями. Влюблённые люди все время боятся сделать что-нибудь не так и оттолкнуть от себя новоиспеченного партнёра. Действительно, пока двое еще не изучили друг друга достаточно хорошо, есть вероятность нечаянно совершить ошибку и поставить в отношениях точку, не успев даже толком их начать. По мнению астрологов, знак зодиака избранника способен подсказать, каких поступков и слов будет лучше избегать в общении. Ведь у каждого представителя зодиакального круга есть свои триггеры, когда действия партнера вызывают негативные ассоциации и эмоции. Рассказываем, что способно навсегда оттолкнуть от вас Тельцов.

Быть навязчивой

Небесные светила предупреждают - несмотря на внешнюю мягкость, земной знак вовсе не отличается покорностью и долготерпением. Разумеется, некоторое время он будет наблюдать за потенциальной девушкой и супругой, но если сочтет её поведение неприемлемым, то уж точно не допустит дальнейшего развития отношений.

Необходимо помнить, что Телец крайне категоричный знак. Он не станет по десятку раз давать партнерше второй шанс, вестись на слезные просьбы выслушать и понять. С представителями земного знака все предельно ясно - они отдают себе отчет в том, что люди по-настоящему держат свои клятвы и меняются лишь в единичных случаях.

Качество, способное навсегда оттолкнуть Тельца - навязчивость.

Если кандидата на сердце этого знака начнёт требовать от него столько внимания, сколько он не способен ей дать, или окружит его настолько удушающей любовью и заботой, что хоть волком вой, он не станет раздумывать слишком долго и отправит девушку в "чёрный список".

Куча смс и звонков от девушки каждый день - вот страшный сон для представителей земной стихии.

Телец встанет на дыбы, если претендентка начнёт заваливать романтическими посланиями, фантазировать по поводу совместного будущего и подбирать имена для будущих детей и внуков, когда отношения ещё не перешли в статус серьёзных.

Впрочем, в случае с Тельцом даже наличие "серьёзных" отношений отнюдь не гарантирует того, что можно выдвигать свои версии по поводу имён для внуков и правнуков.

Все дело в том, что уроженцы знака хотели бы, чтобы инициатива в отношениях исходила исключительно от них, но не от партнёрши.

Любые решения должен принимать и утверждать сам Телец.

Кроме того, начав встречаться с представителями земного знака, стоит помнить о том, что он высоко ценит индивидуальность. Женщина, у которой нет своего мнения по какому-либо вопросу, не вызовет у него восторга. А вот те, кто готовы делиться своими оригинальными мыслями и взглядом на жизнь, совершенно точно будут у Тельца в фаворитках.