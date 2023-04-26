Вот чего нельзя делать на свидании с мужчиной Скорпионом: иначе он не перезвонит

О тяжелом и сложном характере Скорпиона в гороскопе ходят легенды. Представители этого водного знака отличаются категоричностью, железобетонной уверенностью в себе и целеустремленностью. Скорпион точно знает, чего он хочет, поэтому, если что-то его не устраивает, без лишний раздумий и сожалений проходит мимо. Эта черта свойственна водному знаку и в личных отношениях. Уже на первом свидании мужчина–Скорпион понимает, по пути ли ему с этой женщиной или можно смело ей не перезванивать. Рассказываем, каких ошибок стоит избегать в общении с этим непростым знаком.

Не суйте любопытный носик в личное пространств Скорпиона

Представители водного знака тщательно оберегают свое право на приватность. На свидании со Скорпионом стоит помнить об этой особенности и не задавать провокационным или чересчур личных вопросов.

Например, “Почему вы расстались с бывшей?” или “Сколько детей ты хочешь?” Если сочтет нужным - сам расскажет.

Необходимо понимать, что Скорпион - действительно очень закрытый знак. Не нужно лезть в оставленный на столике телефон, когда уроженец знака отошел в туалет - он непременно заметит попытку “взлома” и предпримет решительные меры. Просто предложит нажать на “стоп” и разойтись, как в море корабли.

Не обижайся на его шутки

Мужчины, рожденные под знаком Скорпиона, обладают довольно специфичным чувством юмора. Порой находят забавными вещи, которые любой другой знак зодиака не счел бы такими никогда в жизни.

Сарказм - главное свойство юмора Скорпиона. Многие считают их шуточки слишком уж ядовитыми.

Если во время свидания Скорпион отпустил в адрес собеседницы довольно колкую шуточку, не стоит надевать на лицо обиженную маску. Лучше попытаться понять, что именно сподвигло уроженца знака так пошутить, посмеяться вместе с ним или ответить колкостью на колкость. Ему это обязательно понравится!

Не дави на него

Скорпионы привыкли чувствовать себя хозяевами ситуации. Даже если на самом деле это не так, им важно осознавать, что партнерша уважает их и прислушивается к их мнению.

Представителям водного знака необходимо держать под своим контролем любую мелочь, тогда они спокойны и собраны.

А вот когда девушка начинает давить на самого Скорпиона, он испытывает непреодолимое желание поразить ее своим ядом. Не стоит навязывать уроженцу знака свое мнение, с ним необходимо действовать хитро и осторожно, если, конечно, вы заинтересованы в дальнейших отношениях.