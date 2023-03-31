Вот чего нельзя делать на свидании с мужчиной Раком, если не хотите его отпугнуть

О том, что к представителям водных знаков нужен особый подход, знают, кажется, даже младенцы. Раки отличаются от соседей по гороскопу чрезмерной чувствительностью, ранимостью, впечатлительностью, особенно в любовных отношениях. Отпугнуть от себя трепетного подопечного Луны - раз плюнуть, а вот вернуть его расположение и доверие не так-то просто. Астрологи решили помочь тем, кого судьба свела с мужчиной-Раком, избежать фатальных ошибок. Они рассказали, чего лучше не делать на первом свидании, чтобы уроженец знака не сбежал при первой же возможности.

Не стоит одеваться слишком вычурно

Мужчины, рожденные под знаком Рака, предпочитают элегантных, а не вульгарных девушек.

Если претендентка на его сердце придет на свидание в безвкусной одежде, он будет чувствовать себя неловко.

Парень-Рак любит делать спутнице комплименты, но если ее внешний вид разочарует его, сладко лгать он не станет.

Выбирать яркий макияж - ошибка

То же самое можно сказать и о макияже. Представители водной стихии не обрадуются, если на встречу с ними дама придет в образе героини сериала “Эйфория”. Раки предпочитают естественность и нежность, яркий и чересчур выразительный макияж вызывает у них недоумение, а не восхищение.

Не льстите мужчине-Раку

Слышать комплименты от своей собеседницы на первом свидании, безусловно, приятно.

Однако если девушка начнет фальшивить и искать повод для похвалы там, где его нет, парень-Рак почувствует это и не обрадуется.

Интуиция у водного знака просто зашкаливает - важно помнить об этом в общении с ним.

Не лгите ему

Из предыдущего пункта плавно вытекает следующий: лгать мужчине-Раку вообще противопоказано. Представители водной стихии тонко чувствуют ложь и раздражаются, когда слышат ее от своей собеседницы. При этом не так важно, касается ли ложь ее самой или кого-то другого. Рак не может сказать даме, что раскусил ее, но и продолжать с ней общение не сможет.

Не выбирайте для встречи пафосное место

Как истинный джентльмен, Рак предложит своей спутнице выбрать заведение на свой вкус. Не стоит останавливать свой выбор на дорогом и пафосном ресторане.