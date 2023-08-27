Вот чего нельзя делать Козерогам, чтобы сентябрь 2023 не принес проблем

Сентябрь 2023 пройдет для Козерога под знаком путешествий, а все потому, что Солнце будет располагаться в девятом доме, отвечающем за поездки. Астрологи говорят, что в целом первый осенний месяц пройдет для представителей земного знака благоприятно. Но лишь при том условии, что они не станут совершать фатальной ошибки, что принесет в их жизнь массу неприятностей. Рассказываем, чего земному знаку категорически нельзя делать.

Козерог

По словам экспертов, в сентябре Козерога ждут поездки. Кто-то из представителей земного знака отправится в отпуск в бархатный сезон, кто-то - в командировку. Как бы там ни было, в запланированном или спонтанном путешествии Козерог почувствует себя неожиданно свободным.

Это ощущение накроет земной знак с головой, опьянит, толкнет на безрассудства.

И это как раз таки то, чего Козерогу делать совершенно не рекомендуется. Звезды категорически не советуют уроженцам знака терять осторожность и бдительность - иначе им будут грозить крупные неприятности.

Больше всего внимания Козерогу стоит уделить своим финансовым делам. В путешествии соблазн потратить солидную сумму будет велик, как никогда. Однако представителям знака стоит держать себя в руках, постараться сохранить природную рассудительность и ответственность.

Не стоит спускать все деньги на развлечения, вкусную еду и напитки (во всяком случае, заказывать больше, чем можешь съесть сам, уж точно не лучший вариант). Фортуна не простит Козерогу такой расточиительности и тут же подкинет ситуацию, когда понадобится крупная сумма денег, а их тю-тю - нету!

Также звезды предупреждают земной знак о том, что в поездке они легко могут стать жертвой мошенников.

Прежде чем соглашаться на фотосессию с пляжным аниматором, необходимо точно узнать у него стоимость услуги - иначе есть риск, что озвученная сумма станет неприятным сюрпризом.

Азартные игры тоже могут стать для Козерога большим искушением. Вдали от дома, в непривычной обстановке, земному знаку кажется, что ему море по колено, а Фортуна на его стороне. Однако чувство меры может отказать Козерогу и вместо того чтобы приятно провести время, он потратит огромную сумму.

Тем Козерогам, которые никуда не едут и не летят, также необходимо строго следить за собой и не тратить деньги понапрасну.

Обычно этот земной знак очень бережлив и экономен, но когда он начинает сорить своими кровными, то может потратить все до копейки.