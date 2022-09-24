Вот чего недостает в жизни огненным знакам зодиака

Огненные знаки в гороскопе стоят особняком, что неудивительно, ведь это сильные и яркие личности. Они всегда выгодно выделяются на общем фоне. Однако астрологи утверждают, что представители огненной стихии, увлеченные своими великими делами и подвигами, очень часто забывают о том, что они - обычные люди, которым тоже необходимо о себе заботиться. Рассказываем, какие вещи и занятия определенно сделали бы жизнь этих знаков проще и комфортнее.

Овен

Представители весеннего огненного знака живут в режиме нон-стоп - после тяжелого рабочего дня они вполне способны отправиться в ночной клуб, чтобы расслабиться. Правда, уверены астрологи, такой “отдых” вовсе не идет Овнам на пользу. Чтобы сохранить свое здоровье и энергию на долгие годы, уроженцам знака необходимо пересмотреть свой режим дня и обязательно выделить время на восьмичасовой здоровый сон. Кроме того, Овнам было бы полезно минимизировать стресс и по возможности избегать ссор и конфликтов.

Только тогда им удастся избежать физического и эмоционального выгорания, а также его тяжелых последствий.

Лев

Летнему знаку зодиака для полного счастья и гармонии не хватает самодисциплины. Львы не любят отказывать в себе удовольствиях, в том числе во вкусной, но нездоровой пище и вечеринкам до утра. Специалисты в области астрологии рекомендуют уроженцам огненного знака научиться сдерживать себя. Да, безусловно, поедание еще одного куска пиццы доставит Льву несколько приятных минут, однако на следующий день удовольствие обернется несколькими лишними сантиметрами на талии. А бессонная ночь в клубе - кругами под глазами и недосыпом.

Собственный организм будет благодарен Льву, если тот решит не поддаваться вредным соблазнам в очередной раз.

Стрелец

Астрологи рекомендуют Стрельцам не забывать восстанавливать свои силы. Уроженцы этого огненного знака часто жертвуют отдыхом ради новых приключений или рабочих задач, однако они забывают о том, что организм нуждается в бережном отношении. Специалисты советуют Стрельцам научиться регулярно расслабляться, выделять в сутки несколько часов для себя, например, для занятий йогой или медитации.