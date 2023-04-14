Вот чего не хватает знакам Земли в интерьере, чтобы жизнь стала комфортной: надо исправлять

“Мой дом - моя крепость”. Представители разных стихий имеют свое уникальное представление о том, каким должно быть идеальное жилище. Воздушные знаки тяготеют к минимализму и простору в интерьере, водные уделяют большое внимание деталям, огненные - дают волю фантазии и превращают квартиру или дом в роскошный арт-объект. Люди, рожденные под земными знаками, также имеют свои пристрастия. Рассказываем, какая домашняя обстановка лучше всего подойдет Тельцам, Девам и Козерогам и с помощью каких приобретений они могут сделать свой быт еще комфортнее.

Самое главное качество, которым должно обладать жилище земных знаков - практичность.

Козероги, Девы и Тельцы предпочитают роскоши удобство и порядок. Они не гонятся за дорогостоящими предметами интерьера, но станут с удивительной дотошностью следить за тем, чтобы нигде не было ни пылинки.

В обстановке дома представители земной стихии тяготеют к простоте и минимализму. Обилие предметов интерьера, хаотичных, не подходящих друг к другу, собирающих на себе массу пыли, будет раздражать Тельцов, Козерогов и Дев. Если в вещи нет практической пользы, она не представляет для них интереса.

Лучшими приобретениями для дома уроженцы этой стихии назовут гаджеты, которые облегчают хозяйственную жизнь, помогают справляться с бытовыми вопросами быстрее и эффективнее. Девы, Козероги и Тельцы уж точно обрадуются, если на новоселье подарить им вместо огромной картины на стену посудомойку.

Незаменимыми помощниками на кухне станут электронные весы.

Тельцы и другие земные знаки очень дотошны, поэтому будут с удовольствием взвешивать на них покупки в магазине (и досадовать, если заметят недовес), а также ингредиенты при приготовлении блюд. Точность превыше всего.

Особой любовью уроженцев земной стихии будут пользоваться гаджеты вроде робота-пылесоса. Они, конечно, и сами не прочь повозиться с уборкой, поскольку это занятие поднимает им настроение и доставляет удовольствие, однако с электронным помощником Девы, Тельцы и Козероги будут справляться быстрее.

Разумеется, представители этих знаков не станут хватать с полок в специализированных магазинов все подряд, лишь бы набить дом доверху полезными и умными штуками.

Сперва они с неизменной рациональностью оценят, насколько тот или иной гаджет нужен в их хозяйстве, и только взвесив все аргументы совершат покупку.