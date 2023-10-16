Вот чего категорически нельзя делать в полнолуние: не всем будет по силам

Полнолуние с давних пор считается особенным временем. Наши предки верили, что когда Луна светит наиболее ярко, границы между реальным и потусторонним миром становятся размытыми. Чтобы не накликать на себя и своих близких неприятности, необходимо соблюдать осторожность.

Можно по-разному относиться к предостережениям специалистов в области эзотерики, однако нельзя отрицать научные факты. Доказано, что в период полной Луны необходимо беречь себя и внимательнее прислушиваться к собственному организму. В особой зоне риска - сердечники и люди, страдающие от повышенного артериального давления.

В старину во время полнолуния наши предки старались избегать целого ряда вещей.

Существовало много поверий, связанных с этой фазой Луны, некоторые из них распространены и сегодня. Эксперты рассказали, от каких поступков лучше воздержаться, чтобы не призвать в свой дом беду.

Полнолуние - не лучшее время для путешествий. В этот период негативная энергетика становится особенно сильной, вдали от дома может возникнуть масса проблем. Фазу полной Луны лучше провести в родных стенах, вместе с близкими, в гармонии, спокойствии и уюте.

Ссориться и выяснять отношения в полнолуние тоже не стоит. Причина этого табу точно такая же, как в предыдущем пункте. Все конфликты, которые происходят в период полной Луны, длятся долго и болезненно.

Они могут привести к самым непредсказуемым последствиям, например, к расставанию.

Грандиозные события лучше перенести на другое время. Если вы планируете переезд, свадьбу, увольнение или любые другие ответственные и важные дела, полнолуние - не лучший период для их реализации.

Также эксперты не советуют приступать к долгоиграющим проектам, лучше отложить старт.

Не стоит забывать о своем здоровье. В период полной Луны организм становится особенно уязвимым, а значит, следует поберечь его. В полнолуние стоит отказаться от употребления алкоголя, чтобы не нагружать сердечно-сосудистую систему. А лучше и вовсе попробовать завязать с вредными привычками.

Кроме того, категорически не рекомендуется давать в долг деньги, да и в принципе выносить их и ценные вещи из дома. Считается, что таким образом можно навредить своему материальному благополучию, распрощаться с ними. Поэтому лучше не рисковать и придержать финансы при себе.