Вот чего до дрожи бояться воздушные знаки Зодиака: ответ удивит

Представители воздушных знаков стоят в гороскопе особняком. Это незаурядные натуры, которых звезды одарили умом, харизмой, привлекательностью и многочисленными талантами. Достоинства Близнецов, Весов и Водолея можно перечислять бесконечно, но, как и все остальные знаки в зодиакальной плеяде, они обладают своими недостатками и страхами. Как бы усердно они ни делали вид, что ничего на свете не боятся, есть у воздушных знаков одна общая ахиллесова пята. Рассказываем, чего Близнецы, Весы и Водолей боятся чуть ли не до дрожи.

Рутина

Есть одно слово, которое, словно сильнейшее заклинание, наводит на уроженцев воздушного знака ужас. И это слово - рутина. Стоит лишь произнести его в присутствии Близнецов, Весов и Водолея, как они мгновенно меняются в лице и торопятся поскорее сменить тему на более интересную и приятную для них.

Воздушные знаки свободолюбивы, как никто в гороскопе.

Независимость ассоциируется у них со свежими впечатлениями, яркими эмоциями, возможностью делать то, что захочется, а не то, что нужно или предписано правилами. Поэтому повседневность с ее серыми красками для них хуже всего на свете.

Страх быта и рутины легко дает о себе знать в отношениях с воздушными знаками. На конфетно-букетной стадии, когда партнеров не связывает ничего, кроме взаимного влечения и романтических удовольствий, Близнецы, Весы и Водолей чувствуют себя на седьмом небе от счастья. Но все меняется, когда пара выходит на новый уровень.

Совместная жизнь и ведение домашнего быта навевают на уроженцев воздушной стихии невыносимую тоску и хтонический ужас.

Для них нет ничего хуже, чем получить от второй половинки список обязанностей, как то “помыть посуду”, “выносить мусор”, “выгуливать собаку” и так далее.

Поначалу ощущения от новых обязательств могут быть приятными и свежими, Близнецы, Весы и Водолеи могут наслаждаться ими, как ребенок - только что купленной игрушкой. Но когда чувство новизны пропадает, представители этих знаков начинают уставать и придумывать план, как отказаться от своих обязанностей.

Они могут делать вид, что ужасно заняты, и перекладывать обязательства на плечи своей второй половинки.

Могут и вовсе прекратить отношения, чтобы избавиться от тяжкого бремени рутины и с головой окунуться в новый роман, где еще нет места бытовым проблемам. Однако астрологи рекомендуют им посмотреть страху в лицо и преодолеть его.