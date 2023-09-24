Вот чего до дрожи боится отважный Овен: ответ удивит любого

Страхи - это то, что присуще каждому человеку, но не все готовы признаться в этом даже самим себе. А ведь встреча лицом к лицу со своими фобиями очень полезна - по той простой причине, что после нее от страха не остается и следа. Свои кошмары есть и у представителей разных знаков зодиака. Даже у ироничного, уверенного в себе и харизматичного Овна. Рассказываем, какой секрет скрывает от окружающих огненный знак.

Неловкие ситуации

Попадать в неловкие ситуации не любит никто. Но все же время от времени каждому из нас приходится столкнуться с чем-то подобным. Например, вы ругаете опаздывающего приятеля на чем свет стоит, а он как раз появился за вашей спиной. Или испачкались в кетчупе за обедом, а в зеркало не посмотрели.

В такие моменты хочется буквально провалиться сквозь землю от неловкости.

Считается, что лучше всего в стыдным ситуациях помогает юмор и самоирония. Если человек злится из-за досадного промаха, это не добавляет ему очков в глазах окружающих, а вот хорошая шутка - очень даже.

Овен - истинный перфекционист, поэтому болезненно воспринимает любые провалы. Особенно остро, конечно, он переживает из-за публичных конфузов. Ему хочется быть на высоте, стать примером для окружающих, зажигать сердца своей харизмой - а тут раз, и все старания насмарку.

Представитель огненной стихии сконцентрирован на себе и зачастую не понимает, что неприятный инцидент (если, конечно, он не совсем уж из ряда вон выходящий) не задержится надолго в памяти свидетелей. Посмеются, посочувствуют, а потом забудут, да и свежие впечатления сотрут произошедшее из памяти, как следы на песке.

Овен будет долго мучиться из-за того, что сел в лужу.

В глубине души сильные и уверенные в себе уроженцы знака остаются маленькими детьми, ранимыми и чувствительными. Они ужасно боятся насмешек и того, что на них будут показывать пальцем, как на обезьянок в зоопарке.

Близким людям необходимо иметь в виду это свойство Овнов и оказывать моральную поддержку в непростые моменты. Необходимо делать это максимально тактично, ни в коем случае не навязчиво, чтобы представитель знака не почувствовал себя уязвленным.

Самый лучший способ - это отвлечь Овна от переживаний каким-нибудь приятным разговором.

Спустя некоторое время представитель знака забудет о произошедшем. Если вдруг этого не произойдет, необходимо поговорить с ним на волнующую его тему и помочь осознать - мир не рухнул, все в порядке.