Вот Ариана Гранде, а потом уже все остальные: почему Синтия Эриво так липнет к коллеге по фильму «Злая» – мнение психолога

В последние дни на фоне премьеры «Злая. Часть 2» все активно обсуждают странности в поведении Синтии Эриво по отношению к Ариане Гранде. Со стороны кажется, что Синтия ее буквально гиперопекает. Мы и сами недоумевали от некоторых взаимодействий, но потом задумались: а всё ли тут однозначно?

Может, мы зря смеемся? Или Синтия и правда ведет себя слишком драматично и контролирующе? И если да, то какие у нее могут быть причины? Чтобы разобраться в этом, мы пообщались с семейным и детским психологом Натальей Наумовой.

Психологический портрет: почему Эриво вообще тянется к Гранде

Здесь вполне вероятен следующий сценарий. Синтия Эриво сама по себе старается соответствовать ожиданиям общества и быть «правильной», а Ариана Гранде в ее же глазах может выглядеть полной противоположностью.

Возможно, именно этот контраст и лежит в основе их динамики.

«Синтия играет роль идеальной, правильной, она старается соответствовать ожиданиям. А Ариана в этой паре – так называемый изгой, человек с непокорным нравом и своим видением, которое общество часто не готово принять. Она – неудобная, и в этом сила одной, и уязвимость второй», – комментирует Наумова.

Важное уточнение: та самая «неправильность» и «неудобность» Арианы, о которой идет речь, – это не про их публичные взаимодействия (где, наоборот, Гранде будто бы не может постоять за себя сама).

Скорее всего Синтия видит эту «неудобность» в чем-то другом: в личных качествах Арианы, ее подходе к жизни или в тех вещах, которые остаются за кулисами и не видны фанатам.

Страх одиночества: как забота превращается в контроль

Изначальное желание Синтии «сделать Ариану удобной» и защитить ее от других может быть продиктовано благими намерениями. Однако со временем привычка и глубокая эмоциональная привязанность рождают страх потерять эту уникальную связь и остаться одной, пусть даже в окружении всеобщего одобрения.

«Изначальный импульс – сделать подругу "удобной", вписать ее в рамки, чтобы защитить. Но затем возникает эмоциональная зависимость. Страх потерять эту связь, остаться одинокой, несмотря на внешнее одобрение, становится двигателем гиперопеки», – объясняет психолог.

Проекция «тени»: что Синтия Эриво не принимает в себе

Здесь возникает интересный парадокс. В фильме Синтия играет Эльфабу, которую все считают злой, а Ариана – добрую и популярную Глинду.

В жизни же их публичные амплуа будто бы меняются местами. Психолог предполагает, что Синтия может бессознательно проецировать на Ариану свой страх перед «внутренним злом».

«У Синтии есть внутренняя полярность. Она – социально одобряемая, поэтому бессознательно отвергает в себе те "неудобные" качества, которые видит в Ариане: непокорность, свое мнение. Для нее быть "другой" – значит быть "злой", словно она проецирует на подругу свою собственную "тень"», – говорит эксперт.

Путь к гармонии: почему важно принять свою «теневую» сторону

По мнению эксперта, Эриво может пугаться "зла" в Ариане, не понимая, что в каждом человеке есть и добро, и зло. В их паре Синтия будто бы олицетворяет добро, а Ариана – зло, но это лишь поверхностное, психологически незрелое разделение.

«Пока человек не осознает, что в нем есть и светлые, и темные стороны, он не до конца понимает себя. Это неведение заставляет его раздражаться на других, пытаться их переделать или, как в нашем случае, устраивать гиперопеку над тем, кто посмел быть тем, кем ему самому быть страшно.

Гиперконтроль над другим – это всегда попытка обрести контроль над частью себя», – утверждает Наумова.

Заключение: в чем настоящая ценность Гранде для Эриво

Таким образом, со стороны может казаться, что Синтия проявляет исключительную заботу. Однако психологический анализ показывает, что эта гиперопека – лишь верхушка айсберга.

В ее основе лежит неразрешенный внутренний конфликт, страх одиночества и непринятие собственной «теневой» стороны, которую она видит в Ариане и которую можем не замечать мы с вами. В общем, вещь крайне личная и субъективная.

«Ее гиперопека – это искаженное стремление не потерять ту самую искренность и честность, которые есть в Ариане. Та самая "неудобность" – это способность отстаивать себя, быть требовательной, иметь свою точку зрения.

Синтия, пытаясь контролировать, на самом деле цепляется за ту настоящую, "здоровую" злость и силу, которых, возможно, так боится в себе», – заключает с Наумова.

