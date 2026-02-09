Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вот 5 моих любимых аниме от Макото Синкая: над №1 хотелось реветь каждую минуту – без «Твоего имени» и «Дитя погоды»

Вот 5 моих любимых аниме от Макото Синкая: над №1 хотелось реветь каждую минуту – без «Твоего имени» и «Дитя погоды»

9 февраля 2026 17:38
Вот 5 моих любимых аниме от Макото Синкая: над №1 хотелось реветь каждую минуту – без «Твоего имени» и «Дитя погоды»

Составила свой личный топ ко дню рождения режиссера.

Сегодня, 9 февраля, отмечает свое 53-летие гений, который заставил весь мир смотреть на аниме другими глазами. Я сейчас, конечно же, про Макото Синкая, как вы уже могли догадаться.

Конечно, когда слышишь эту фамилию, в голову сразу приходят тайтлы «Твое имя» и «Дитя погоды». Это своего рода рекордсмены по рейтингам и народной любви, что вполне заслуженно.

Но мне так захотелось составить какую-то личную подборку для всех, кто решит ознакомиться с его творениями. То есть не просто перечислить хиты по кассам, а собрать свой топ из тех его работ, которые запали в душу именно мне.

Конечно, здесь тоже будут общепризнанные шедевры, но появятся и те самые жемчужины, о которых говорят чуть реже (почему-то), но которые цепляют не хуже. Это я вам гарантирую.

Так что ловите мою личную подборку в честь дня рождения режиссера. Давайте смотреть и праздновать!

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Сад изящных слов» (2013)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Атмосфера скандинавская, герой русский: эти 3 российских сериала ничуть не хуже европейских нуаров – №2 будто создан для Netflix Атмосфера скандинавская, герой русский: эти 3 российских сериала ничуть не хуже европейских нуаров – №2 будто создан для Netflix Читать дальше 19 февраля 2026
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь Читать дальше 22 февраля 2026
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных «Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных Читать дальше 22 февраля 2026
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше «Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше Читать дальше 22 февраля 2026
Коротенький детектив с Маковецким оказался идеальным аперитивом перед финалом «Первого отдела 5»: «Без пошлости и чернухи» Коротенький детектив с Маковецким оказался идеальным аперитивом перед финалом «Первого отдела 5»: «Без пошлости и чернухи» Читать дальше 22 февраля 2026
Пока ждете премьеру «Прыгунов»: взгляните на 5 лучших экранизаций идеи «переселения душ» – от «Аватара» до семейных мультиков Пока ждете премьеру «Прыгунов»: взгляните на 5 лучших экранизаций идеи «переселения душ» – от «Аватара» до семейных мультиков Читать дальше 22 февраля 2026
Этот культовый советский Sci-Fi вдохновил одну из лучших компьютерных игр последних лет (и «Твин Пикс» – тоже) Этот культовый советский Sci-Fi вдохновил одну из лучших компьютерных игр последних лет (и «Твин Пикс» – тоже) Читать дальше 22 февраля 2026
Маньяк без памяти, холодный пот от лица старухи и кошмар после встречи с кумиром: 3 новых триллера для вечера с мурашками по спине Маньяк без памяти, холодный пот от лица старухи и кошмар после встречи с кумиром: 3 новых триллера для вечера с мурашками по спине Читать дальше 22 февраля 2026
В мини-сериале о войне молодой Колесников снялся со своим отцом: в нулевые от него плевались, теперь хвалят почти как «Первый отдел» В мини-сериале о войне молодой Колесников снялся со своим отцом: в нулевые от него плевались, теперь хвалят почти как «Первый отдел» Читать дальше 21 февраля 2026
Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно Читать дальше 21 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше