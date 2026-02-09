Вот 5 моих любимых аниме от Макото Синкая: над №1 хотелось реветь каждую минуту – без «Твоего имени» и «Дитя погоды»

Сегодня, 9 февраля, отмечает свое 53-летие гений, который заставил весь мир смотреть на аниме другими глазами. Я сейчас, конечно же, про Макото Синкая, как вы уже могли догадаться.

Конечно, когда слышишь эту фамилию, в голову сразу приходят тайтлы «Твое имя» и «Дитя погоды». Это своего рода рекордсмены по рейтингам и народной любви, что вполне заслуженно.

Но мне так захотелось составить какую-то личную подборку для всех, кто решит ознакомиться с его творениями. То есть не просто перечислить хиты по кассам, а собрать свой топ из тех его работ, которые запали в душу именно мне.

Конечно, здесь тоже будут общепризнанные шедевры, но появятся и те самые жемчужины, о которых говорят чуть реже (почему-то), но которые цепляют не хуже. Это я вам гарантирую.

Так что ловите мою личную подборку в честь дня рождения режиссера. Давайте смотреть и праздновать!