Восточный муж привел жену-россиянку к стилистам: фото до и после вызовет бурю эмоций

До свадьбы со своим избранником Арашем Диана отличалась ярким стилем. Она удивляла публику необычными образами и эффектными нарядами, однако после бракосочетания начала одеваться все скромнее и скромнее. Сама Диана объясняет свое поведение тем, что постоянно сидит дома, однако Араш оказался недоволен такой позицией и привел жену на «Модный приговор».

Любящий муж попросил экспертов подобрать такие образы, чтобы они вернули Диане уверенность в себе. Стилисты в ответ на просьбу выбрали для героини выпуска три весьма необычных комплекта, которые не отличаются практичностью, но прекрасно подойдут для праздников и развлечений.

Например, среди образов был коричневый кожаный брючный костюм, к которому добавили яркую синюю сумку и высокие сапоги. Смелый наряд не только сделал акцент на стройной талии девушки благодаря поясу, но и раскрыл ее элегантность.

Как признался в конце шоу Араш, он остался доволен работой экспертов. На подиуме он вновь увидел Диану, в которую когда-то влюбился. Девушка же отметила, что новые наряды помогли почувствовать себя красивой.