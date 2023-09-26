Восточный гороскоп на октябрь 2023: вот кого ждет успех, а кого несчастья

Грядущей осенью одни знаки восточного гороскопа будут купаться в везении, другие - пожинать неприятности одну за другой. Рассказываем, на чьей стороне фортуна, а от кого она отвернулась.

Успех

На протяжении всего месяца удача будет сопутствовать Крысе. Представители этого знака поймут, что это такое - когда деньги текут в карман рекой. Звезды сулят им большую прибыль, которую можно будет потратить на воплощение давней мечты. Кроме того, перед Крысой откроются превосходные карьерные перспективы. Главное - не сдаваться, если на пути возникнут мелкие препятствия, это лишь небольшие испытания перед грядущим триумфом.

Кролик также окажется в рядах любимцев Фортуны.

В первую очередь благополучие ждет его в личной жизни.

Проблемы в семье или во взаимоотношениях со второй половинкой уйдут в прошлое и наступит долгожданная гармония. На работе Кролику представится прекрасная возможность проявить себя и получить приятные бонусы от благодарного руководства. Его ждет как минимум премия, как максимум - повышение.

Еще один везунчик месяца - Дракон. Представителям этого знака по восточному гороскопу можно рассчитывать на значительное продвижение вверх по карьерной лестнице. Деньги будут сыпаться на Дракона словно из рога изобилия, их с лихвой хватит на реализацию своих желаний и на то, чтобы отложить про запас. В личной жизни уроженцам знака обещают тишь да гладь - октябрь пройдет без конфликтов с близкими людьми и второй половинкой.

Несчастья

Второй осенний месяц станет для Быка испытанием на прочность. Как бы сильно представители знака ни стремились проявить себя на работе и получить желанные “плюшки” от начальства, судьба не подкинет им такой возможности. С финансами также возникнут проблемы - доход останется на прежнем уровне, а вот количество трат возрастет. Придется подумать над тем, как оставаться на плаву.

У Собаки в октябре тоже все будет не так уж гладко.

В офисе могут возникнуть проблемы, справиться с которыми быстро не получится.

Возможно, активизируются конкуренты и недоброжелатели, поэтому придется смотреть в оба, чтобы не стать жертвой интриг. Возникнут проблемы со здоровьем. При малейшем недомогании необходимо обратиться к специалисту.

Для Обезьяны этот месяц также не будет успешным.

Придется справляться с финансовыми трудностями, которые обрушатся внезапно, словно снег на голову.

Есть вероятность, что бизнес, которым занимается представитель знака, понесет убытки, и покрыть их в ближайшее время не получится. Велика вероятность увязнуть в долгах. В семейной жизни и отношениях со второй половинкой намечается кризис.