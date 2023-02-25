Восточный гороскоп: людям с этими знаками Зодиака нет равных в их жестокости

В восточном гороскопе каждый год назван в честь кого-либо животного - всего в цикле их насчитывается двенадцать, от Крысы до Кабана. Считается, что человек, появившийся на свет в том или ином году, наследует от животного-покровителя определенные качества, достоинства и недостатки. В их числе есть, безусловно, и жестокость - дикая, первобытная черта. Астрологи рассказали, какие знаки восточного гороскопа наследуют ее от животных - символов года.

Бык

Как правило, в 90% случаев люди, рожденные под знаком Быка - спокойные и миролюбивые. Они не станут крушить все вокруг по пустякам, а бурной ссоре предпочтут конструктивный разговор. Но иногда терпение все же ему изменяет.

Происходит это в моменты, когда Бык долго, очень долго сдерживает негативные эмоции, а потом дает им выход.

В таких случаях он становится агрессивным по отношению к окружающим, срывается на них, но потом жалеет о произошедшем и раскаивается.

Тигр

У Тигров есть два состояния. В первом уроженцы этого знака становятся игривыми, как котята, веселыми и ласковыми. Они с радостью поддержат любую предложенную идею, будут шутить и смеяться - ми-ми-ми, что тут еще добавить.

Однако во втором состоянии пушистые котята превращаются в саблезубых тигров, которым на пути лучше не попадаться.

Превращение происходит, как правило, если представителя знака чем-то обидеть или задеть. Но на собственном опыте лучше не проверять -опасно!

Дракон

Требовательный и недоверчивый Дракон легко найдет повод для обиды. Кто-то отказался от предложенного им угощения? Нелестно отозвался о личных качествах? Представитель знака не потерпит такой наглости.

Возникший конфликт можно было бы решить мирно, однако Дракон из принципа не станет прислушиваться к оппоненту и его желаниям. Зачем, если можно просто дохнуть на наглеца огнем? И неважно, что будут говорить о произошедшем окружающие.

Собака

Собака, как известно, животное спокойное, ответственное, справедливое. Казалось, при чем тут жестокость? Однако животное-символ года дарит своим подопечным скрытую агрессию, которая дает о себе знать в кризисные моменты жизни.

Столкнувшись с предательством, ложью, несправедливостью, Собака способна озлобиться и сорваться на окружающих.

Если кто-то воспользуется ее добротой в корыстных целях, она и покусать может - в фигуральном смысле, конечно.