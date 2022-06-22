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Воссоединения семьи не будет? Чеченский сын Орбакайте вышел на связь

22 июня 2022 12:10
Воссоединения семьи не будет? Чеченский сын Орбакайте вышел на связь

Парень не стал скрывать свои планы.

Дени Байсаров прокомментировал свой отъезд из России. Знаменитость разоткровенничался в личных социальных сетях.

С начала этого года многие члены семьи Примадонны уезжают за границу. Сама певица еще в феврале вместе с Максимом Галкиным и детьми отправилась в Израиль, а чуть позже Кристина Орбакайте уехала к своей семье в США, где к ним присоединился Никита Пресняков со своей супругой. Как оказалось, и другой наследник артистки Дени Байсаров решил уехать из страны, но для своего путешествия выбрал Францию.

По словам молодого предпринимателя, он отправился в отпуск, который решил провести в Париже. Знаменитость остался в восторге от духа столицы Франции, однако намерен все же вернуться в Москву, где займется своей работой и организацией вечеринок.

«Пока не вернулся обратно работать, наслаждаюсь каждой секундой», — пишет Байсаров.

Как предположили поклонники, в планы звезды социальных сетей не входит встреча с кем-либо из своих родственников, так как все они находятся очень далеко от Франции. Сам Байсаров предпочел никак не комментировать эти домыслы.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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