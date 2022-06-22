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Воссоединение семьи произошло: Орбакайте не стала молчать

22 июня 2022 16:55
Воссоединение семьи произошло: Орбакайте не стала молчать

Знаменитости решили провести совместный отпуск.

Кристина Орбакайте шокировала поклонников, встретившись со своим сыном Дени Байсаровым в Париже. Соответствующей публикацией знаменитость поделилась в личных социальных сетях.

Воссоединение семьи произошло: Орбакайте не стала молчать

Несколько дней назад наследник артистки неожиданно отправился в столицу Франции, где, по его словам, решил провести свой отпуск. Многие фанаты были уверены, что молодой предприниматель во время путешествия захочет увидеться с матерью, которая последние месяцы проводит в США, или с Аллой Пугачевой, отдыхающей в Израиле. Однако Байсаров никак не комментировал такую возможность. Многие даже решили, что он проигнорировал родственников. Но, как оказалось, встреча все же состоялась.

Судя по нескольким видео, Кристина Орбакайте вместе со своей дочерью Клавдией решили навестить Дени в столице Франции. Артистка не раскрыла, надолго ли она с наследницей приехала в Париж, но призналась, что рада увидеть сына.

«У нас парижские каникулы, встретились», — рассказывает Орбакайте.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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