Воспользуются вами в своих целях: три главных манипулятора по знаку зодиака

В последние годы о манипуляторов говорят повсюду. Психологи составили сотни гайдов на тему “Как распознать злонамеренного человека”, однако большинство из нас при встрече с прожженным “кукловодом” вряд ли сразу узнает его в лицо. Манипуляторы хорошо маскируются, они умны и проницательны, поэтому стать марионеткой в руках одного из них может кто угодно. По мнению астрологов, один из способов вычислить коварного лжеца - узнать его знак зодиака. Дело в том, что некоторые представители зодиакального круга в большинстве случаев искусно владеют мастерством манипуляции. Ввести в заблуждение и использовать человека в своих целях для них - раз плюнуть.

Овен

Представители огненного знака любят чувствовать себя хозяевами ситуации. Они еще в детстве смекают, что лучший способ добиться своего - подергать окружающих за нужные веревочки. Овен знает, когда лучше всего подольститься к человеку, а когда можно сразу прибегнуть к грубоватым методам вроде угроз и шантажа.

Этот зодиакальный манипулятор настолько убедителен, что его методы действуют на людей безотказно.

А если с первого раза не срабатывает, Овен включает игнор и ждет, когда жертва прибежит с повинной и предложит все необходимое на блюдечке с каемкой.

Дева

С Девой следует быть крайне осторожными. Уроженцы земного знака кажутся надежными и уравновешенными людьми, которым можно смело доверить все свои секреты. Однако не стоит безоглядно вываливать Деве информацию про свои грешки и проступки, слабые места и ахиллесовы пяты.

Как только вы сделаете нечто, что не придется ей по душе, Дева вспомнит про карательные… то есть воспитательные методы.

Она с огромным удовольствием использует против вас полученные сведения, и человек еще тысячу раз пожалеет, что повелся на манипуляцию и открылся ей.

Скорпион

Знак зодиака, который жить не может без манипуляций. Скорпиону нравится чувствовать себя властелином мира, управлять окружающими, словно безвольными марионетками.

За годы практики представители водной стихии в совершенстве постигли искусство дергать за веревочки, они могли бы давать целые мастер-классы на эту тему.

Пытаться сопротивляться этим гуру в области манипуляции - гиблое дело. Невозможно просчитать, какой манипулятивный прием Скорпион применит в следующий раз - арсенал у него огромный, есть из чего выбрать.