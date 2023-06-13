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«Воспользовался»: подробности нового секс-скандала с Дианой Шурыгиной

13 июня 2023 20:45
«Воспользовался»: подробности нового секс-скандала с Дианой Шурыгиной

Блогер нарвалась на большие неприятности.

Имя Дианы Шурыгиной стали забывать, и она вновь напомнила о себе. Блондинка угодила в очередной секс-скандал и теперь щедро делится подробностями.

В прошлом году знаменитость порвала отношения с Денисом Ребровым. Оказалось, что такое решение она приняла под чужим давлением.

Шурыгина призналась, что в нее влюбился ее же директор. Он обещал сделать из Дианы известную певицу, но на деле оказался сутенером, который не имеет к шоу-бизнесу никакого отношения. Блогер отметила, что не сразу распознала обманщика, преследующего лишь одну цель — развращение порядочных девушек.

По словам знаменитости, лжепродюсер всячески вмешивался в ее семью с Ребровым, что и привело к расставанию. Противостоять директору Диана не могла, поскольку на тот период была зависима от запрещенных препаратов.

«Он воспользовался этим моим состоянием», — подытожила Шурыгина, заметив, что достойный мужчина никогда не стал бы так поступать.

Фото: Кадры из шоу «Пусть говорят»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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