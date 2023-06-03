Воспитывают чужие люди: известны подробности о внебрачной дочери Королевой

Наташе Королевой долгое время удавалось скрывать от всех свою внебрачную дочь. В одном из интервью артистка сама раскрыла правду, признавшись, что второй раз стала мамой в 2019 году. Малышка появилась на свет благодаря сурмаме.

По словам звезды, она подарила свои яйцеклетки близкому другу-американцу, который мечтал о детях, но так и не смог стать отцом. Королева уточнила, что романа у них с приятелем никогда не было.

Тогда разгорелся грандиозный скандал. Как оказалось, близкие Наташи, в том числе муж Сергей Глушко и сын Архип, ничего не знали о ее поступке. Но со временем шумиха улеглась, и Королева больше не делится новостями о малышке.

Поклонники гадают, неужели дочь артистки воспитывают чужие люди. Певица прежде заявила, что видела девочку, которой должно быть уже четыре года, всего несколько раз. Супруг исполнительницы также неохотно отвечает на вопросы журналистов. Ранее он отметил, что «человек растет — и слава богу», чем косвенно подтвердил догадки о том, что Королева не принимает в жизни своего ребенка никакого участия.