Воспитывает «монстра»: дочь Киркорова в будущем не ждет ничего хорошего

Филипп Киркоров рискует пожалеть о том, что носит свою дочь на руках. С ранних лет Алла-Виктория живет как королева, но в будущем царские замашки не сулят ей ничего хорошего.

Россияне уже не раз возмущались вечно недовольным лицом звездной наследницы. А одно видео с участием девочки особенно шокировало народ. Ролик был снят в день рождения дочки поп-короля. Музыкант преподнес ей в подарок эксклюзивные серьги от Louis Vuitton, которые стоят целое состояние.

Такому презенту именинница обрадовалась, а вот своего младшего брата Мартина одарила презрительным взглядом за более скромные маски для лица. Эта реакция обескуражила интернет-пользователей, решивших, что певец воспитывает бесчувственного «монстра».

Детский психолог Ирина Таранова согласилась с тем, что к воспитанию Аллы-Виктории есть вопросы. Специалист заметила, что большинство детей из богатых семей воспринимают роскошь как норму и в будущем идут по одному и тому же сценарию.