Воспитывает циников и «терпил»: вердикт психологов о коте Леопольде огорошит

На советской анимации выросло не одно поколение зрителей. Они засматривались уморительными историями о коте Леопольде, Волке и Зайце, обитателях Простоквашино. Но современные психологи считают, что не все эти мультфильмы полезны для детей. Специалисты видят в безобидной анимации немало вредного и пагубного, особенно для воспитания.

Так, например, самой популярной фразой Леопольда считается «Ребята, давайте жить дружно!». Предполагалось, что таким образом можно закончить любую ссору. Однако интернет-психологи с этим мнением в корне не согласны. По их мнению, Леопольд представляет собой обладателя синдрома спасателя, такого «терпилы», которому постоянно нужно кому-то помогать или под кого-то подстраиваться. Причем еще и довольно циничного, ведь делает это герой на самом деле не из любви к ближнему, а ради личной выгоды, возвышая себя над другими.

Компетентный психолог говорит о том, что в реальной жизни «Леопольды» не должны сдерживать эмоции, особенно гнев. Накопление негатива внутри может привести к неприятным последствиям. Не стоит ему и пытаться урегулировать вопросы чужой жизни, вместо этого лучше проработать свои личные проблемы со специалистом, пишет «Комсомольская правда ».