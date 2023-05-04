Воспитывает чужой человек: что известно о первом ребенке, родившемся на «Доме-2»

На скандальном шоу «Дом-2» появилась не одна влюбленная пара. А от любви, как известно, бывают дети. Первым из тех, кто родился в семье, созданной на популярном проекте, стал Митя Кузин.

Его родители — Маргарита Агибалова и Евгений Кузин — были одними из самых ярких участников проекта. Влюбленные поженились, но жить долго и счастливо не смогли. Супруги постоянно ссорились и в итоге приняли решение о расставании.

После развода родителей Митя остался жить с матерью, которая вскоре вышла замуж во второй раз. Агибалова связала свою жизнь с Павлом Марсо и родила от него дочь Бэллу. Выходит, что наследника Кузина воспитывает отчим, чужой человек. К слову, звездное семейство поселилось на Кипре.

Что же касается родного отца, то с ним мальчик, которому в этом году исполнится уже 14 лет, связь не поддерживает. Известно, что Митя учится в английской школе, увлекается спортом и растет эффектным красавцем.