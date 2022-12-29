Воспитала бабушка: как выглядит особенная дочь Лолиты, которую звезда оставила в детстве

Не многие знают, что у Лолиты Милявской есть ребёнок, ведь певица редко поваляется с дочкой на публичных мероприятиях. Между тем Еве уже исполнилось 24 года.

Знаменитой артистке не просто пришлось после рождения ее первенца. Девочка появилась на свет недоношенной, и Лолита, как любая мать, сильно переживала за свою малышку.

Но врачи справились со своей задачей, и ребёнок выжил.

Звезда эстрады души не чаяла в своей крохе, но из-за загруженных гастролей, дочку пришлось отдать на воспитание бабушке. Ева родилась с особенностями развития, поэтому ее нельзя было оставлять одну.

Из-за своего диагноза девочка отличается от сверстниц, но все равно можно увидеть какой красавицей она растёт. В ее внешности легко разглядеть черты лица знаменитой мамы. Однако из-за патологической стеснительности характер у девушки более спокойный.